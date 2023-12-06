Tahmini Okuma Süresi: dakika

H.E. Kültürspor Başkanı Hilal Kiraz ve kulüp idarecilerinden Zakir Ardahanlı, Simitçi Dünyası’nı ziyaret ederek, katkılarından dolayı teşekkür ettiler. Kiraz ve Ardahanlı, Simitçi Dünyası sahibi Muharrem Ölmez’e isminin yazılı olduğu 19 numaralı Kültürspor forması hediye ettiler.

Başkan Hilal Kiraz yaptığı açıklamada, “Bizim gibi amatör spor üzerinden gençlerimize hizmeti bir borç bilen kulüplerimizin içinde bulunduğu ekonomik durumu gözeten tüm iş insanlarımızın bütün kulüplerimize gerek maddi, gerekse malzeme olarak sponsor olmalarını temenni ediyoruz. Sponsor olan tüm iş insanlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.