İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan tartışmada silahla yaralanan Mehmet Altınkese, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

TOPRAĞA VERİLECEK

Ulusoy Gayrimenkul sahibi, MHP Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Lütfi Tekin’in yeğeni Mehmet Altınkese'nin cenazesi bugün Akşamseddin Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Çorum'un İskilip ilçesinde 5 Mart'ta M.A'ya ait İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.A, A.B. (28) ve Mehmet Altınkese (36) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.A'nın tüfekle ateş etmesi üzerine A.B. ve M.A. ile bölgeden geçen R.A. (22) yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.