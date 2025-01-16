Adana'da iki kardeş, çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis olay yerinde 12 adet boş kovan buldu.

Olay, saat. 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir grubun içinde yer alan ve kardeş olan Serdar ile Umut Akipa, diğer grubun silahla ateş etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden vuruldu.

Kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Umut Akipa'nın öldüğünü belirlerken Serdar Akipa hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Serdar Akipa da kurtarılamadı. Akipa kardeşlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay yerinden 12 adet boş kovan bulurken bölgede delil çalışması yaptı. Şüphelilerin yakalama çalışması devam ediyor.

Editör: İHA AJANS