Alınan bilgiye göre M.Y.(15), iddiaya göre önceden anlaşmazlık yaşadığı M.S.O.(23)'yu Çöplü Mahallesi Devane Sokak’ta bulunan boş arsada silahla ateş ederek vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı şahıs kendisini vuranı tanımadığını söyledi.