Alınan bilgiye göre Baki Kürtoğlu(27), 19 TF 006 plakalı araçla geldiği Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4.Cadde'de bir nedenle yanında taşıdığı silahla yaşamına son verdi.

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Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kürtoğlu'nun cenazesi olay yeri ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.             

32 yaşındaki genç hayatını kaybetti 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK