Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

3-10 Haziran 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 hırsızlık, 1 cinsel suç, 4 dolandırıcılık ve 1 yağma suçları olmak üzere toplamda 28 şahıs yakalandı.

Öte yandan haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahısların tamamı bulundu.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK