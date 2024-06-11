Dün meydana gelen kazada Emin Serdar K. idaresindeki 19 TV 393 plakalı hafif ticari araç ile Umut Yıldırım'ın (20) kullandığı elektrikli motosiklet Kunduzhan Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren genç sürücü Umut Yıldırım'ın bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK