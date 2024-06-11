Milletvekili Ahlatcı, Çorum'un yanı sıra, Amasya, Tokat, Kastamonu, Yozgat, Çankırı gibi çevre illere de hizmet veren ve hasta kabulüne başlayan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti.

Kemoterapi, PET, nükleer tıp, iyotlu tedavi ve 'Linac tedavi' bölümlerinden oluşan merkezin hizmete açılmasıyla birlikte il dışı sevklerin de önüne geçildiği bilgisini veren Ahlatcı, İl Sağlık Müdür Vekili Arif Pirgil, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir ile birlikte Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde bulunan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin özellikli yapısı nedeniyle iki aşamada yapılarak tamamlandığını anlatan Ahlatcı, “İlk aşamada; LİNAC cihazının kullanılacağı özellikli alan İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek yaptırıldı. Söz konusu ilk kısım yapım işinin ihalesi 1 milyon 200 bin TL bedel ile sonuçlandı. İkinci aşamada; ise diğer bölümlerin yapılması planlandı. Çorum İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılmış olup, toplam 65 milyon 606 bin 483 TL harcandı. 1 Şubat 2023 tarihinde geçici kabulü tamamlanan merkezimizde 1 adet lineer hızlandırıcı alanı (radyoterapi), 4 alanlı kemoterapi salonu, 2 adet SPECT çekim alanı ve tedavi alanları, 1 adet PET/CT çekim alanı ve tedavi alanları, 2 adet yataklı radyoaktif tedavi ünitesi, onkoloji, radyasyon onkolojisi, hematoloji poliklinikleri, nükleer tıp poliklinikleri ve sosyal donatılar yer alıyor” dedi.

11 MART'TA MERKEZİN TÜM BİRİMLERİ HİZMETE GİRDİ

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin 11 Mart'ta tüm birimleri ile hizmet vermeye başladığını anlatan Ahlatcı, “LİNAC cihazında günlük 38-40 hastaya radyoterapi uygulanıyor. Bugüne kadar bin 269 hastaya hizmet verilmiştir. PET/CT cihazı ile günlük 10 hastaya çekim gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 617 çekim gerçekleştirilmiştir. Merkezde ayrıca 11 bin 887 kemoterapi seans, 910 radyoterapi seans sayısı, 11 bin sintigrafi görüntüleme sayısına ulaşıldı. Burada verilen sağlık hizmetlerine baktığımızda bölgemiz için ne kadar önemli bir merkezi Çorum'a kazandırdığımız ortada. Samsun ve Ankara dışında bölgede böyle bir tesis bulunmamakta. Bu tesisin kazandırılmasında emeği geçen başta cumhurbaşkanımız, sağlık bakanımız ve daha önceki milletvekillerimiz ile burada özveriyle çalışan tüm sağlık personeline de teşekkür ederim. Buradan tedavi gören tüm hastalara da şifalar diliyorum. Biz eser siyaseti yapıyoruz. Bu tür eserleri memleketimize kazandırdığımız içinde gurur duyuyoruz. Konuşmaya gerek yok. İşimizi yapalım. Memleketimizi çalışarak abad edelim bunun derdindeyiz. Ayrıca diş hastanemizin fiziksel inşaatı bitti. Tefrişatı yapılıyor. Yaz döneminde açılacak. Muhalefette yer alan vekilimiz de zaman zaman buraları ziyaret ediyor. Bu bize gurur veriyor. Muhalefet tarafından da takdir edilen hizmetleri yapıyoruz demek ki? Kendisine şunu tavsiye ediyorum, gittiği yerlerde cumhurbaşkanımıza da teşekkür etmeyi ihmal etmesin” ifadelerini kullandı.