Çorum’da 32 yaşındaki genç odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde yasayan 32 yaşındaki Serkan Eliaçık'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine kontrole giden aile genci odada hareketsiz yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eliaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İleri derecede şeker hastası olduğu öğrenilen gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.