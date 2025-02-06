Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında yapılan aramada 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 14 adet dolu tüfek mermisi, 3 adet mermi, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet kullanılmak üzere hazırlanmış içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen şırınga, kağıda sarılı vaziyette bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.
Ekipler tarafından ev sahibi T.U. ve yanında bulunan K.G., Ş.G., E.M. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

Dolandırıcılık çetesi çökertildi Dolandırıcılık çetesi çökertildi

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Editör: İHA AJANS