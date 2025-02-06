Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bir eve operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında yapılan aramada 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 14 adet dolu tüfek mermisi, 3 adet mermi, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet kullanılmak üzere hazırlanmış içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen şırınga, kağıda sarılı vaziyette bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.

Ekipler tarafından ev sahibi T.U. ve yanında bulunan K.G., Ş.G., E.M. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Editör: İHA AJANS