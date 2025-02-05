İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Editör: İHA AJANS