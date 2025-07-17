9-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir Bornova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda, 60 kilogram bayanlar kategorisinde Çorum’u temsilen mücadele eden Sıla Uşak, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Çorum Bahar Spor Kulübü sporcusu olan Uşak, geçen yılın Avrupa ikincisi olan Denizlili rakibine yenilerek final şansını kaybetti. Ancak turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Sıla Uşak, daha önce 60 kilogram yıldızlar kategorisinde muay thai Türkiye şampiyonu ve okullar arası kick boks Türkiye birincisi olmuştu. Bu yıl da Türkiye şampiyonasında üçüncülük elde ederek başarı grafiğini sürdürdü.

Kulüp başkanı ve antrenörü Hasan Çalışkan, Sıla Uşak’ın gelecek vadeden bir sporcu olduğunu vurgulayarak, “Yapmış olduğu tüm müsabakalarda üstün başarılar gösterdi. Kendisini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum,” dedi.