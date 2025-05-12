Uzun yıllar Çorum'da birçok okulda görev yapan, bir dönem Eğitim Sen Şube Başkanlığı da yapan eğitimci şair-yazar Ali Ekber Beyaz, düzenlediği programda hem eserlerini tanıttı, hem de edebiyat üzerine bir söyleşi sundu. Ardından da kitaplarını imzalayarak okurlarıyla anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Yavruturna Mahallesi Gezgin Hattuşa Cafe'de saat 10.30 ile 17.00 arasında gerçekleştirilen tanıtım, söyleşi ve imza gününde Şair-Yazar Ali Ekber Beyaz'ı dostları, öğrencileri ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 7 saat süren anlamlı etkinlikte Beyaz, genç okurlarının yanı sıra çeşitli parti, sendika temsilcileri ve sevenleri ile hasret giderdi.

Adeta bir şiir tadında ve öykü betimlemesi havasında geçen etkinliğe KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Avukat Ahmet Özdel, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ve sendika yöneticileri, Akademisyen Veysel Dinler, meslektaşları, öğrencileri ile dostları katıldı.



YAYIMLANMIŞ İKİ ŞİİR, ÜÇ DENEME KİTABI

Aslen Amasya- Gümüşhacıköyü'nden olan Şair-Yazar Ali Ekber Beyaz'ın yayımlanmış beş kitabı bulunuyor.

Hasreti Vardı ve Susar Güneşin Çocukları adlı şiir kitabının yanı sıra Sarı Kantaron, Sürgünden Filize ve Ekmek Kokusu adlı deneme kitapları bulunan Beyaz, uzun yıllar görev yaptığı kentte dostlarıyla bir araya gelerek, hem sohbet edip, hem de kitaplarını imzaladı.

Beyaz, etkinliğin ardından yayınladığı mesajında, “Çorum Gezgin Hattuşa kafede yaptığımız kitap tanıtımı, söyleşi, imza gününe katılan ve doyumsuz sohbetleriyle güzel zaman geçirmemize neden olan kitapsever tüm dostlarıma, öğrencilerime, hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan öğretmen arkadaşım Güney Temiz'e, böyle bir oluşumu hazırlayan Gezgin Hattuşa Kafe sahibi Dostum Veli Yılmaz'a ve tüm kafede çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.