Adana'da Seyhan polislerinin ruhsatsız silahlara yönelik yaptığı çalışmalarda bir evdeki aramalar sırasında, bulgurun içerisine gizlenmiş vaziyette ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Samet B.'nin evinde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler söz konusu kişinin evine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda evi didik didik arayan polis, bulguru tencerenin içinde görünce şüphelendi. Bunun üzerine içerisine elini sokan polis ruhsatsız tabancayı buldu. Tabancanın yanı sıra 8 adet mermi de ele geçirildi.

Şüpheli ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Editör: İHA AJANS