Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Altan Makina sahibi Altan Kısar'ın eşi, emekli bankacı Sevilay Kısar (64), akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tanay Kısar'ın ve Tutku Kısar Malatyalı'nın anneleri, Emir Malatyalı'nın kayınvalidesi, Çorum TSO ve TSE eski Başkanı Kenan Malatyalı'nın dünürü olan Sevilay Kısar'ın cenazesi Özel Hastane'den alınarak Akşemseddin Camii’ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından ise sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca aynı yerde merhum Nazife Tuygun ve Niyazi Kurt'un da cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR