Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) personeli Dilek Sur’un oğlu Oğuzhan Ata Sur ile Sevgi Mert, düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Dilek ve Sedat Sur çiftinin oğulları Oğuzhan Ata ile Şule ve Ayhan Mert çiftinin kızları Sevgi, düzenlenen görkemli nişan töreniyle mutluluklarını aileleri ve sevdikleriyle paylaştı.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ RECEP GÜR TAKTI

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen nişan töreninde genç çiftin nişan yüzüklerini ÇESOB Başkanı Recep Gür taktı. Yüzüklerin takılmasının ardından genç çifte mutluluklar dileyen Gür, “Allah tamamına erdirsin” temennisinde bulundu.

Başkan Gür, Sevgi ve Oğuzhan Ata’nın bu anlamlı gününde ailelerin mutluluğuna ortak olurken, genç çiftin bir ömür boyu huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarını diledi.

ESNAF CAMİASI GENÇ ÇİFTİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Nişan töreni, Çorum esnaf ve sanatkar camiasının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Törene; ÇESOB Başkanı Recep Gür, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Gazi Demir, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Mecitözü Esnaf Odası Başkanı Muhammed Öz, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, Alaca Esnaf Odası Başkanı Murat Odabaş ile Sungurlu Berberler ve Terziler Odası Başkanı Mutlu Karslı katıldı. Ayrıca ÇESOB ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetici ve personelleri, oda genel sekreterleri ile çok sayıda davetli de genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNE YANSIDI

Aileleri ve yakınlarının yalnız bırakmadığı nişan töreninde Sevgi ve Oğuzhan Ata’nın mutlulukları gözlerinden okunurken, davetliler de genç çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.

Renkli ve samimi görüntülere sahne olan gecede aileler, çocuklarının mutluluğunu birlikte yaşamanın gururunu yaşadı.

ÇORUM HABER, Sevgi ve Oğuzhan Ata çiftini tebrik eder, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diler.