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Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Bolu'da sürdüren Çorum FK, ikinci hazırlık maçında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Koru Otel Sahası'nda oynanan karşılaşmaya Teknik Direktör Tahsin Tam, kalede Bayram Olgun, stoperde Adem Doğan, Salih Zafer Kurşunlu, sağ bekte Serkan Yavuz, sol bekte Erkan Kaş, orta sahada Atakan Cangöz, Timur Temeltaş, Enes Küç, sol kanatta Berat Ali Genç, sağ kanatta Suat Kaya forvette ise Muhammet Mustafa Yıldırım 11'i ile başladı. İlk yarıda daha etkili olan taraf Pendikspor olurken, Çorum FK kontrataklarla gol arayan taraf oldu. İlk yarı iki takımda geliştirdiği ataklardan gol çıkaramayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdiler. İkinci yarıda yeni transferlerin oyuna girmesi ile daha etkili olan Çorum FK bulduğu net fırsatları golle sonuçlandıramayınca maç başladığı gibi sona erdi.

Kırmızı-Siyahlılar ikinci etap hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında da Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

