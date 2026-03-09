Çorum Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle alanlara çıktı. Devlet Tiyatrosu Salonu önünde toplanan kadınlar, buradan sloganlar ve pankartlar eşliğinde Saat Kulesi’ne yürüdü.

“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır”, “Söyleyecek Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var”, “Mirasımız Direniş, Sözümüz Mücadele” gibi pankartların açıldığı yürüyüşte sık sık “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atıldı.

CHP, Emek Partisi, DEM Parti, SOL Parti ile sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş ve basın açıklamasında Çorum Kadın Platformu adına konuşan Alevi Kültür Merkezi Derneği Çorum Şube Başkanı Yıldız Şahin, kadınların tarih boyunca baskıya, sömürüye ve adaletsizliğe karşı mücadele ettiğini belirterek, bugün de seslerini duyurmak için meydanlarda, iş yerlerinde, evlerinde direnmeye devam ettiklerini kaydetti.



Kadın emeğinin çoğu zaman görünmez kılındığını, değersizleştirildiğini ve sömürüldüğünü kaydeden Şahin, “Evde, tarlada, fabrikada, ofiste, hayatın her alanında çalışan kadınlar, yalnızca geçim mücadelesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi de vermiştir. Dünden bugüne, kadınların mücadelesi sürmüş, eşitlik, adalet ve özgürlük arayışı devam etmiştir. Bugün hâlâ birçok kadın, düşük ücretlerle çalıştırılıyor, güvencesiz işlerde emeği sömürülüyor, eğitim ve fırsat eşitsizliğiyle karşı karşıya kalıyor” dedi.

Kadın işçilerin hayati öneme sahip sendikal hak ve özgürlükleri için dahi bugün hala ülkenin dört bir yanında mücadele verdiğini belirten Şahin, Tokat Şık Makas Tekstil işçisi kadınların mücadelesinin yanında olduklarını bildirdi.

Bugün halen dünyanın birçok yerinde kadınların eşit işe eşit ücret alamadığını, sosyal güvenceden yoksun bırakıldığını, eğitim ve istihdam fırsatlarından eşit şekilde yararlanamadığını ifade eden Şahin, “Kadın cinayetleri, taciz ve şiddet vakaları kanayan yaramız olmaya devam etmektedir. Oysa kadınların güçlü olduğu bir toplum, herkes için daha adil, daha refah dolu ve daha umutlu bir gelecek demektir.

Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatta eşit haklara sahip olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Kadın emeğinin görünür kılınması, kadın haklarının korunması ve eşit bir gelecek inşa edilmesi için; yok sayılmanın, tacizin, tecavüzün, savaşın, ırkçılığın, ayrımcılığın ortadan kalkması için dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Sesimizi yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar örgütlendiğinde, birlikte mücadele verdiğinde toplum değişir, dünya değişir” şeklinde konuştu.