Çorum’da servis minibüsü, otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Emirhan K.(25) idaresindeki 19 S 0196 plakalı servis minibüsü ile Derya D.(42)’nın kullandığı 19 ABD 099 plakalı otomobil Çorum-Ankara Karayolu’nun 3. Kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan servis minibüsü park halindeki 19 ABC 966 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte servi aracı ve otomobilde bulunan Zühal Ç.(36), Hamide E.(36), Özgen K.(34), Kifayet U.(52), Nihat A.(39), Derya D.(40), Suna O.(48), Neslihan Y.(33), Hatice M.(40), Celaleddin R.K.(26), Busenur A.(26) ve Sevda U.(39) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok E<ğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK