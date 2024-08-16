Son günlerde ilimiz gündeminde olan SGK borçları ile ilgili açıklama yapan MHP’li Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, SGK borçlarının kendi dönemlerinde oluşmadığını ve 2019 yılından bugüne kadar birikmiş olduğunu belirtti.

Başkan Şerif Arslan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminden sonra göreve başladıklarını ve bu borçların geçmiş dönemlerden devralındığını ifade etti.

Arslan yaptığı açıklamada SGK borçlarının rakamdan da fark edileceği gibi kendi dönemlerinde oluşmadığını belirterek, 2019 yılından bugüne olan toplam borcun olduğunu ifade etti.

Alaca Belediye Başkanı Arslan, geçmişten gelen borçlarla ilgili çözüm konusunda çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi