Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 22.hafta maçında konuk ettiği Arca Çorum FK’ya 2-1 yenilen Sarıyer’de teknik direktör Servet Çetin, maçtan sonra yaptığı açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Servet Çetin’i “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38.maddesi uyarınca tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Servet Çetin, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında “Çorum’u Süper Lig’e çıkarmak için birileri düğmeye basmış” ifadelerini kullanırken, “Türk futbolundan hiçbir şey olmaz; ne Süper Lig’den ne bu ligden hiçbir şey olmaz.

Temizlik yapacaklarsa hakemlerden başlasınlar. Takımları koruyacak insanlardan başlasınlar. İstediklerine maçı verebiliyorlar, yönlendirebiliyorlar” demişti.

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler de Sivasspor maçından sonra kulübün sosyal medya hesaplarından “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “idolojik propaganda yapılması” nedeniyle, Kulüp Başkanı Nahit Eren ise “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.