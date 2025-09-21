Arca Çorum FK’nın Salı günü Serikspor’la Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 7.hafta maçının biletleri satışa çıkartıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Fiyatlar, önceki iç saha maçları ile aynı tutuldu.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar Serikspor maçına da yoğun ilgi gösterirken, maraton biletlerinin tamamımın bittiği belirtildi. 13 Eylül’de, Vanspor’la oynanan maçtaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Doğu Tribün D4 ve D5 bloklarda yer alan taraftarlar Serikspor maçı için stada giriş yapamayacak.