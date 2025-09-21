Arca Çorum FK’nın şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerinden Iğdır FK’da, 2 hafta önce Çağdaş Çavuş’la yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu. Başkan Cantürk Alagöz, Beşiktaşlı eski milli futbolcu İbrahim Üzülmez’i takımın başına getirdi.

Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan İbrahim Üzülmez, en son 2023-2024 Sezonunda, Pendikspor’da 11 hafta görev yaptı. 51 yaşındaki teknik adam bugüne kadar Çaykur Rizespor, Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Bursaspor, Ankaragücü, Eyüpspor ve Pendikspor’da görev yaptı.