Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İstanbulspor karşısında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası yaptığı açıklamada takımın oyununu eleştirdi.

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu yineleyen Muhsin Dere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ARCA Çorum FK’mız, deplasmanda İstanbulspor’a 3-1 mağlup olarak üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.

İyi bir oyun sergileyemediğimiz, ikinci yarı beraberliği yakalasak da tekrar oyundan düşerek mağlup olduğumuz bir maç oldu. Ligin en kaliteli takımı olduğumuzu iddia ediyorsak elbette ki ligin en iyi oyununu oynamalı ve rakiplerimize şampiyonluk iddiamızı en iyi şekilde göstermeliyiz.

Bizim hedefimiz Süper Lig. Bu yola, bu yolun sonu şampiyonluk diyerek çıktık. Bu hedefimize ulaşacak Çorum’umuzun adını Süper Lig'e yazdıracağız.

Bunun için en önemli husus taraftarımızın desteğinin devamı. Muhteşem taraftarımızın daha iyi bir oyun istediğini bu kulübün bir taraftarı olarak ben de biliyor; onlarla aynı duyguları paylaşıyorum. Kenetlenmeli, takımımıza her zaman olduğundan daha fazla sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.