Deplasmanda Giresunspor’u Ahmet Sağat, Geraldo ve Atakan Akkaynak’ın golleriyle 3-0 yenen Ahlatcı Çorum FK’nın yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
Teknik direktörlük görevine Serkan Özbalta’nın getirilmesiyle çıkışa geçen Ahlatcı Çorum FK, son yenilgisini 12.haftada, deplasmanda Kocaelispor’a karşı son dakika golüyle 2-1’lik skorla alırken, sonrasında oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve tam 19 puan topladı.
Yenilmezlik serisini kapsayan 7 maçta 18 gol atan Ahlatcı Çorum FK, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.