Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın hafta içerisinde düzenlediği basın toplantısında, şeref tribününe ücretsiz girişlerle ilgili kullandığı ve Türkiye genelinde ses getiren ifadelerinden sonra Ümraniyespor maçında şeref tribünü boş kaldı.

Ümraniyespor maçını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın protokol tribününden izlerken, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, futbol il temsilcisi Engin Ayan ve bazı siyasi parti temsilcileri de şeref tribününde yer aldılar.