Erdem Çenesiz “Sektörümüz tasarım ve ürün kalitesi konularını çok iyi geliştirdiği için Avrupa’da en önde gelen üretici ülkesi haline geldik. ISVEA’nın da dâhil olduğu alan olan seramik sağlık gereçleri alanında Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundayız.” dedi.

- “Sektörümüzün gerçekleştirdiği her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkemizde kalıyor. Bu oran başlı başına bir rekordur. Seramik sektörü ihracatının artması cari açığın kapanmasında kıyaslanmaz oranda katkı sağlıyor.”

ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT de yayınlanan ve Zeynep Özyol’un sunduğu 60 Dakika Programının canlı yayın konuğu oldu

Erdem Çenesiz “Seramik kaplama malzemeleri sektörü ihracatında 2023’e göre miktar bazında %27, tutar bazında da %20’ye yakın artış var. Kısa sürede fiyatlarda da artışla büyümenin artacağını öngörüyoruz, çünkü dünya pazarlarında da artış var. Rakiplerimiz olan Çin ve Hindistan’da maliyetler arttı. Onlar da ihracat fiyatlarını arttırmak zorunda kaldılar” diye konuştu.

Bölgemizdeki olumlu gelişmeleri değerlendiren Çenesiz “Suriye’deki son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve yeni yapılanma sürecinin firmamız da dâhil olmak üzere sektörümüze olumlu yansımalarını görmeye başladık. Ayrıca kuzeyimizde Ukrayna savaşının sonlanma ümidi sektörümüze cesaret veriyor. Yakın zamanda çimento sektörü ile seramik ve banyo sektörü bu konjonktürel gelişmelerden olumlu şekilde etkilenecektir” dedi.

2025 ile ilgili görüşlerini paylaşan Erdem Çenesiz “2022 yılının ortasından itibaren sektörümüz rakip üretici ülkelere ana pazarlarımızda pay kaptırdık. Bunun birçok sebebi var. Yalnızca şirketler açısından değil, gerek konjonktürel gerekse ülkenin rekabet gücü ile ilgili konulardan dolayı pazar kaybettik. Her ekonomik gelişme doğal sürecinde bir geri dönüş yaşıyor. Belli bir süre sonra kaybettiğinizi geri almaya başlıyorsunuz. Biz 2024’ün 2. yarısından itibaren bu geri dönüşü gördük burada temel etken rakip ülkelerinde maliyetlerinin yükselmeye başlaması. 2025’in ilk yarısından itibaren sektörün uzun soluklu bir yükseliş dönemine gireceğini görülüyor.” diye konuştu.

Erdem Çenesiz, 2025 yılının 2.yarısından itibaren büyük potansiyele sahip seramik ve banyo ürünleri sektöründe istihdamda tekrar artış olacağını da ifade etti.