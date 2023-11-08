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Erdem Çenesiz “Seramik sektörü % 82 yerli katma değer oranı ile çalışan bir Sektör yani tarım dışı endüstriyel sektörler içerisinde rekortmen sektör. İhraç ettiğimiz her 100 dolarlık ürünün 82 doları ülkemizde kalıyor, yerli kaynaklar ile üretim yapan bir sektör.” dedi.

*** “Bizim ihracatımız bir çok sektörün ihracatına göre kıyaslandığında yarattığı katma değer ve net döviz girdisi çok daha yüksek” ifadesini kullanan Çenesiz, “Sektörümüz tasarım ve ürün kalitesi konularını çok iyi geliştirdiği için Avrupa’da en önde gelen üretici ülkesi haline geldik. ISVEA’nın da dahil olduğu alan olan seramik sağlık gereçleri alanında Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundayız.” diye konuştu.

Erdem Çenesiz sözlerini şöyle sürdürdü: “İthal diye adlandırılan ürünlerin ülkemizde görünür şekilde azaldığı tasarım ve kaliteleri ile ISVEA da dahil olmak üzere Türkiye’de üretim yapan firmaların, Amerika’ya ve Avrupa’ya ihraç ettiği ürünleri Türkiye’de sunarak o alanı doldurduğunu görüyoruz.”

“Avrupa'nın en büyük ikinci ihtisas fuarı olan UNICERA Seramik Banyo Mutfak fuarı 10 Kasım’a arası ziyaretçilerini bekliyor. 36 Yıldır kesintisiz düzenlenen Türkiye’nin en büyük, dünyanın en büyük ikinci ihtisas fuarı olan Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA , Fuarı düzenleyen UNICERA A.Ş, Türkiye Seramik Federasyonu’nun tamamına sahip olduğu bir fuar organizasyonu.”

“100 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara 15 ülkeden 91’i yabancı 341 firma katılıyor. UNICERA 100 ülkeden 30 bini yabancı olmak üzere toplam 100 binden fazla sektör profesyonelinin ziyareti ile gerçekleşiyor. İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen fuara herkesi bekliyoruz.”