S.S. 22 No’lu Servis Otobüsçüleri Kooperatifi (SER-KOOP) 1990 yılından beri Çorum halkına hizmet veren servis otobüsçülerinin çatı örgütü olarak, birlik ve beraberliğini güçlendirerek yoluna devam ediyor. Çorum’un tek otobüs kooperatifi SER-KOOP, Ertuğrul Demiral başkanlığındaki yeni yönetimi ile, daha etkin bir mesleki kuruluş haline geldi.

SER-KOOP Başkanı Ertuğrul Demiral, tüm servis otobüsçülerini bir yemekte buluşturarak, camianın dayanışma ruhunu canlandırdı. ÇESOB’daki yemeğe, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve S.S. 32 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker de katıldı.

Başkan Aşgın ve diğer konuklar, Ertuğrul Demiral başkanlığındaki yeni yönetimi kutlayarak başarı dileklerini ilettiler. Yemekte, sektörün önde gelen firma sahipleri de hazır bulundu.