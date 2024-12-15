Alınan bilgiye göre İl Genel Meclisi Başkanı Temur’un eşi Aliye Temur’un dedesi Ali İhsan Temur önceki gün hayatını kaybetti. Ali Araç’ın da kayınpederi olan Ali İhsan Temur’un cenazesi 14 Aralık 2024 Cumartesi günü ilimiz Mecitözü İlçesi’ne bağlı Köprübaşı Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye katılan İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur daha sonra taziyeleri kabul etti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ