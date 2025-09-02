Güzel bir buluşmaya imza atan Gökgözler halkı, doyumsuz bir şenliği geride bıraktı.

Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Eda Doğanay, son yıllarda bağlaması ve türküleriyle zirve yolunda ilerleyen Ali Eren Çınar, Veysel Bektaş, Emine Şanoğlu ve Deniz Soydan şenlikte konser verdi.

Sanatçılar zaman zaman duygu dolu, zaman zaman da hareketli eserlere yer verirken, şenlik meydanı halay çekenlerle adeta yıkıldı.

KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK…

Laçin İlçesine bağlı Gökgözler Köyü’nün geleneksel keşkek şenliğinde bir birinden ünlü sanatçılar sahne aldı.

Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal’ın organizasyonu ile düzenlenen şenlik, katılımcılardan tam not aldı.

Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin yaptığı şenlik programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

SANATÇILARA BÜYÜK ALKIŞ

Şenlikte ilk olarak Emine Şanoğlu’nun konseri yer aldı. Deniz Soydan’ın türküleri ile devam eden şenlik programında daha sonra ise Veysel Bektaş’ın hareketli türküleri ile halaylar çekildi. Veysel Bektaş, katılımcılara bol bol halay çektirdi.

Zirve yolunda koşar adım ilerleyen sanatçı Ali Eren Çınar ise ilk kez geldiği Çorum’da mükemmel bir sunum yaptı. Bağlaması ve türküleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Eren Çınar, sevgi seliyle karşılandı.



Türk Halk Müziğinin duayen isimlerinden Seyfi Doğanay’ın kızı Eda Doğanay ise hayranlarının yoğun ilgisini gördü.

Katılımcılar, sanatçıların canlı müziği eşliğinde halay çekerek meydanı doldurdu.

KEŞKEK KAZANLARI KAYNATILDI

Keşkek kazanları ise ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Dodurga Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahrettin Karademir’in bahşişleriyle açıldı. Konuklara ve katılımcılara kazanlar dolusu keşkek ikramı yapıldı.

KINALI KOÇA 425 BİN LİRA VERDİ,

YILIN AĞASI MAHİR DERTLİ OLDU

Kınalı koçun açık artırma usulü ile satışa çıkarıldığı ağalık yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya yapılan açık artırmayı 425 bin lira ile Mahir Dertli kazandı. Dertli Besicilik Sahibi Mahir Dertli, ağalık elbisesini giydikten sonra dostlarıyla birlikte oyunlar oynayarak ağalığını kutladı.

Hediye çekilişinin de yapıldığı şenliğe halkın ilgi ve katılımı yüksek düzeyde oldu.

YOĞUN KATILIM

Şenliğe; Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dodurga Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahrettin Karademir, Laçin önceki dönem Belediye Başkanı Ünal Gevşek, CHP Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca, Özel Çorum Hastanesi ve Özel Elikpark Hastanesi yöneticileri, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler, muhtarlar ile binlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşlar piknik yaparak konserleri izlemenin doyumsuz keyfini yaşadı.

Vatandaşlar, sanatçılarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

MUHTAR ÜNAL’DAN TEŞEKKÜR

Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal, şenliğe katılan, destek veren, organizasyonda kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına, sponsor firmalara ve sanatçılara teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına düzenlendikleri bu tür programların devam edeceğini bildirdi.

Şenliğin sunumunu yapan Servet Seyfettin Mete ise şenliğin olgunluk içerisinde geçmesini sağlayan herkese teşekkür etti.