Zatürre teşhisi nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 67 yaşındaki Senem Duyar, dün gece kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesi bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak Seyfe köyünde toprağa verildi.
Cenaze törenine merhumenin yakınları ve aile dostlarının yanı sıra CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.