Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşan 11 aylık SMA’lı Sema Ekinci için ülkenin dört bir yanında valilik izinli destek kampanyaları sürüyor.

Son olarak Çorum’da Adliye binası zemin katında SMA hastası Sema bebek için yardım kermesi düzenlendi.

Sema bebeğin ilacına ve sağlığına kavuşması için düzenlenen kermeste, el yapımı ürünler satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelir bebeğin ailesine teslim edildi.



SEMA BEBEĞİN İLACINA KAVUŞMASI LAZIM

Sema bebeğin yurt dışında gen tedavisi olabilmesi için 2 buçuk milyon dolara ihtiyaç var.

KASLARINI KAYBEDİYOR

Sema Ekinci 11 aylık iken SMA Tip 1 tanısı konuldu ve günden güne kaslarını kaybediyor. Sema’nın ailesi de SGK’nın karşılamadığı gen tedavisine ulaşabilmek için büyük çaba veriyor. Vakit günden güne daralıyor ve ailenin endişesi her geçen gün artıyor. Baba Nurullah Ekinci kızlarının gen tedavisi için büyük mücadele veriyor.

Sema bebeğin ailesi tüm yardımseverlerden kızlarının kampanyasına destek olunmasını istedi.

VALİLİK ONAYLI İBAN

TL- TR65 0001 5001 5800 7318 7693 43

DOLAR- TR21 0001 5001 5804 8021 9539 79

Alıcı Sema Ekinci – Vakıfbank