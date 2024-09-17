Artvin’in Arhavi’nin ilçesi dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su taşkınlarını 3 yıl öncesine göre ucuz atlattı. İlçeye 22 Temmuz 2021 yılında yaşanan selde metrekareye 180 kilogram yağış düşerken, dün bu miktar 174 kilogram yağış olarak gerçekleşti. Yaşanan şiddetli yağışa rağmen Kapisra Deresi’nde 3 yıldır süren dere yatağını genişletme ve ıslah çalışmaları ilçenin 3 yıl sonra 2. bir felaket yaşamasını önledi.

Artvin’in kıyı kesimlerinde dün öğlenden sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselerek taşkın riski teşkil eden Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesi sakinleri ile bölgede bulunun bir öğrenci yurdu ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Arhavi ilçesinin köylerine giden grup yolu Kale mahallesi Mehmet Nazif Günal Caddesi mevkiinde su taşkınları nedeniyle çökerken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Editör: İHA AJANS