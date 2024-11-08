Selçuk Balcı bugün (8 Kasım 2024 Cuma günü) saat 20.00’de Turgut Özal İşmerkezi Konferans Salonu’nda en güzel türkülerini Çorumlu dostları için söyleyecek. “Deniz Üstünde Fener”, “Dağların Karı Yetmez”, “Ayrılamam”, “Kendi Noksanını Bilip Arif Ol”, “Anlatamam Derdimi”, “Gel Sar Beni”, “Hani Sevduğum Hani”, “Bulutların Kaydesi”, “Beklesin Beni Yarim” gibi türkülerle sevenlerinin gönlünde taht kuran Selçuk Balcı, kendine özgü yorumları ile Karadeniz müziğinin en ünlü temsilcileri arasında yer alıyor.

Konserin biletleri Gazi Caddesi üzerindeki Parla Optik’ten temin edilebilecek.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon’un düzenlediği konserle ilgili 0 549 251 33 06 nolu telefondan bilgi alınabilecek.

Editör: SELDA FINDIK