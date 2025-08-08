Bodrum’da fenalaşarak kaldırıldığı özel hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen dün hayatını kaybeden Alagöz’ün vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Sevenlerinin katıldığı tören sonrası Alagöz’ün cenazesi Zincirlikuyu’daki aile kabristanında toprağa verildi.

Müziğe yarım asrı aşkın emek veren unutulmaz bestelerin sahibi Alagöz ile Çorum’un altın çocuğu Onur Karamanlıoğlu’nun da pek çok anı fotoğrafı vardı.

İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz İnş.Müh. Sinan Karamanlıoğlu, Selçuk Alagöz’ün cenaze törenine, ÇORUM HABER’in ve Karamanlıoğlu İnşaat’ın çelenkleri ile katılarak vefa borcunu yerine getirdi.