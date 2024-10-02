İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantılarına dün Muhammed Fatih Temur başkanlığındaki oturum ile devam edildi. Yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyelerin verdiği önergelerden sonra gündeme geçildi.

Buna göre toplantıda ilk olarak ilimizde şeker pancarı üretimi ve üreticilerin yaşadığı sorunlarla ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Selahattin Eyyübi Batır tarafından okundu.

Çorum’da bir Şeker Fabrikası’nın bulunduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Batır, komisyon olarak yaptıkları çalışma neticesinde 2024-2025 sezonunda Çorum ilimiz dahil çevre iller olan Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Nevşehir illerinde toplam 117 bin dekar alanda sözleşmeli şeker pancarı üretiminin yapıldığını, bu yıl yaklaşık 760 bin ton şeker pancarı alınmasının hedeflendiğini, Çorum özelinde ise 60 bin dekar alanda 390 bin ton şeker pancarının alımının yapılacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Komisyon raporunun ikinci kısmında şeker pancarı üreticilerinin sıkıntılarını anlatan İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Batır, ilimizde şeker pancarı üretiminin bilinçli yapılmadığını ve üreticinin özendirilmediğini de ifade etti.



Selahattin Eyyübi Batır sözlerini şöyle sürdürdü. “Şeker pancarı üreticisinin bir diğer sorunu da NBŞ’dir. Yani sağlık için son derece zararlı olan nişasta bazlı şeker mısırdan elde edilmektedir. Avrupa ülkelerinde NBŞ kota ortalaması % 1-2 iken bu oran ülkemizde % 2.5 olup, fiiliyatta daha yüksektir. Bu ise şeker pancarı üretimini olumsuz etkilemektedir.

Üretimin gerekliliği olan faktörlere erişimin güçlüğü de ayrı bir sorundur. Ülkemizde ve özellikle ilimizde şeker pancarı üretimi maalesef yıldan yıla azalmaktadır. Bunun başlıca sebepleri ise sulama maliyetinin yüksekliği, hastalık ve zararlılarla mücadelenin zorluğu, diğer ürünlere göre işgücü ihtiyacının fazla olması, pancar üretiminde kullanılan suyun yetersizliği, üretim ve teslimat sırasında fabrika kaynaklı sıkıntılar, üretim girdilerinin yüksek olması, alım bedelinin erken açıklanmaması, alım bedelinin düşük olması ve şeker pancarı üretiminin destek kapsamında olmamasıdır.

Tüm bu sorunların yanısıra eksik kota sebebiyle çiftçiye kesilen yüksek miktarlı cezalar, hasat ve söküm sırasında yaşanan sıkıntılar, ulaşım ve nakliye sıkıntıları da üreticinin en önemli sorunlarındandır.

Sonuç itibariyle pancar üreticimiz dertlidir ve biran önce dertlerine çare aramaktadır. Üreticilerimizin sorunları giderilmediği taktirde bölgemizde pancar şekeri üretimi yıldın yıla azalacağı aşikardır” dedi.