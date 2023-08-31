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Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç öncülüğünde iki yıldır çeşitli günlerde düzenlenen etkinliklerden biri daha önceki gün büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Abdibey Camii’nde önceki gün öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutan Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği yöneticileri namaz çıkışında ise vatandaşlara helva dağıtımı yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna can alıp can vermiş vatan evlatlarının ruhları için, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da mevlid okuttuklarını belirten Dernek Başkanı Kılıç, “Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. İlelebet onları gönüllerimizde yaşatacağız. Mekanlarnızı cennet olsun, ruhları şad olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene” görüşüne yer verdi.