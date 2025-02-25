Ziyarette, şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Çalgan, derneğin çalışmaları hakkında Başkan Uğur Beker'den bilgi aldı.

“Bu milletin evlatları olarak şehitlerimize ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek borcumuzu ödeyemeyiz” diyen Çalgan, “Şehitlerimiz canlarıyla, gazilerimiz kanlarıyla bu toprakları bize vatan kıldı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ