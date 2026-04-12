Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum’da anlamlı bir program düzenlendi. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aziz şehitler, vefat eden kahraman gaziler ve merhum teşkilat mensupları anısına Akşemseddin Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Duygu dolu anların yaşandığı programa İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın yanı sıra müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

Programda, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dualar edilerek, teşkilat mensuplarının fedakârlıkları bir kez daha yad edildi. Yetkililer, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi