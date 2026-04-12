Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ziyaretçi akınına uğruyor.

Başta kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Polis Haftası kapsamında özellikle öğrencilerin akınına uğradı. Türk Polis Teşkilatı’nın 181. Kuruluş yıldönümü kapsamında İl Jandarma Komutanı J. Kd Albay Kubilay Ayvaz, İl Mili Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve beraberindeki heyetleri misafir eden İl Emniyet Müdürü Pehlivan heyetlere teşekkür etti.

Polis Haftası kapsamında ayrıca Bahçeşehir Koleji, Çorum 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu, Atlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiyem İlkokulu, Deneyim Koleji, Çorum Ada Koleji, Sınav Eğitim Kurumları heyetleri de Pehlivan’ı ziyaret ederek meslek mensuplarının haftasını kutladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR