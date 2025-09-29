Vali Ali Çalgan, 15 Temmuz şehidi Mustafa Avcu için düzenlenen mevlid programına katıldı; programın ardından şehitler Avcu ve Jandarma Er Hamza Bıçakcı’nın kabirlerini ziyaret ederek tüm şehitler için dua etti.

Vali Çalgan ve protokol üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Mustafa Avcu için düzenlenen mevlid programına katıldı.

Merkeze bağlı Eskikaradona köyünde gerçekleştirilen mevlid programına Çalgan’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde şehitler yâd edildi.

Mevlid programının ardından Vali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitler Mustafa Avcu ile Jandarma Er Hamza Bıçakcı’nın kabirlerini ziyaret etti. Burada yapılan dualarla tüm şehitler rahmetle anıldı.

Vali Çalgan, burada yaptığı açıklamada, “Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, aziz şehitlerimizin fedakârlıkları sayesindedir. Milletimizin birliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Çalgan, devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerin yanında olduklarını vurguladı.

