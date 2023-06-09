İskilip'te spor dendiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan İskilipgücü Başkanı, antrenörü ve aynı zamanda Beden Eğitimi Öğretmeni olan Nihat Armutcu tarafından Şehit Habib Gökçe adına düzenlenen Geleneksel 30 Yaş Üstü Futbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 19 Mayıs tarihinde 9 takımın katılımı ile start alan turnuva önceki gün Değirmen Kafe ile Jandarma takımları arasında oynanan final maçının ardından sona erdi.

İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı'nda oynanan final maçını Değirmen Kafe takımı Yunus Emre (3), Coşkun (2) ve Galip'in golleri ile 6-3 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Turnuvayı ikinci tamamlamayan Jandarma takımının gollerini ise Gürsoy (2) ve Selahattin kaydetti. Turnuvanın üçüncüsü ise Cezaevi takımı oldu.

KUPALAR VERİLDİ

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları, turnuvanın 'En'lerine ise ödülleri takdim edildi. Törene, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, İskilip İlçe Jandarma Komutanı Hakan Güven, İskilip Emniyet Müdürü Vekili Önder İstanbul, İskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Abdulkadir Özdemir, İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Kaya, Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, ASGD Başkanı Rıfat KARA, futbolcu aileleri ve çok sayıda İskilipli futbolseverler katıldı.

Kupa takdimi öncesi turnuvanın baş mimarı Nihat Armutcu günün anlam ve önemini içeren bir şiir okudu. Şehit Habib Gökçe tarafından sevenlerine hitaben okunulan şiirde duygusal anlar yaşanırken, Başkan Armutcu şiirin ardından gözyaşlarını tutamadı.

KANYILMAZ'DAN ARMUTCU'YA TEŞEKKÜR

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, kupa takdim töreni öncesi yaptığı konuşmada Şehit Habib Gökçe adına düzenlenen turnuvanın çok anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekerken, turnuvayı organize eden İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu'ya teşekkür etti. Şehitlerin asla haklarının ödenmeyeceğine de vurgu yapan Kanyılmaz, "Şehitler bizim için çok kıymetli. Onların hakkı asla ödenmez. Onlar adına yapılan bu güzel organizasyonu tertip eden şehit ailemizi ve Spor kulübümüzü tebrik ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımları kutluyorum" dedi.

Vekillerden gelen tebrik telgraflarının okunmasının ardından şampiyon olan Değirmen Kafe takımına, ikinci olan Jandarma takımına ve üçüncü olan Cezaevi takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi.

Devam eden etkinlikte Şehit ailesi tarafından ödül törenine katılan herkese İskilip Dolması ikram edildi.

EN CENTİLMEN FUTBOLCU EMNİYET’TEN ÇOLAK OLDU

Yaklaşık 20 gün süren Şehit Habib Gökçe Futbol Turnuvası’nın ödül töreninde “En Centilmen Futbolcu” ödülü Emniyet takımından Komiser M.Semih Çolak’a gitti.

Turnuva boyunca gösterdiği başarılı performansın yanı sıra saha içinde ve dışında rakiplerine karşı hiçbir olumsuz tavır sergilemeyen M.Semih Çolak ödülünü İskilip Emniyet Müdür Vekili Önder İstanbul’un elinden aldı.

NİHAT ARMUTCU’YA ONURSAL ÜYELİK BELGESİ

İskilip’in en anlamlı ve en önemli turnuvasının baş mimarı olan Nihat Armutcu’ya Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimler Derneği’nin Onursal Üyelik belgesi takdim edildi.

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu’nun İskilip’te geleneksel hale gelen Şehit Habib Gökçe Futbol Turnuvası’nda göstermiş olduğu büyük özveri nedeniyle Türkiye Harp Malulü Şehit Gazi Dul ve Yetimler Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz tarafından derneğin Onursal Üyeliğine layık görüldü. Armutcu’ya Onursal Üyelik belgesini Galip Deniz elleriyle takdim etti.

63 YAŞINDAKİ BAHAR EN DEĞERLİ OYUNCU

İskilip’in eski profesyonel futbolcularından Necmi Bahar turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

63 yaşında olmasına rağmen hem fiziki açıdan, hem de ruhsal açıdan oldukça etkili bir performans ortaya koyan emektar futbolcu Necmi Bahar ödül töreninde unutulmadı. Bahar’a turnuvanın en değerli oyuncu ödülü verildi.

ŞEHİT EŞİ GÖKÇE’DEN ARMUTCU’YA ÇİÇEK

Şehit Habib Gökçe’nin eşi Kübra Gökçe eşi adına düzenlenen turnuvanın ödül töreninde duygulu anlar yaşarken, turnuvanın baş mimarı olan Nihat Armutcu’ya teşekkür çiçeği takdim etti.

Armutcu’dan “Ağabeyim” diye söz eden Kübra Gökçe, eşinin adının böylesine anlamlı bir turnuvada yaşatılmasından dolayı gururlu ve mutlu olduğunu söyledi. Eşi Habib Gökçe’nin de futbol tutkunu biri olduğundan bahseden Kübra Gökçe, bu turnuvanın düzenlenmesinde büyük emek veren ağabeyim Nihat Armutcu’ya teşekkür ederim diyerek çiçek takdim etti.