Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Bowling Grup Birinciliği 25-28 Aralık tarihleri arasında Kocaeli'nde yapıldı. Ülke genelinde 16 takımın mücadele ettiği grup birinciliği müsabakaları renkli görüntülere sahne olurken, Çorum temsilcisi Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 1100 puanla grup dördüncüsü oldu ve adını finallere yazdırdı.

İstanbul Kadıköy Spor Lisesi grup birincisi, Sakarya Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi grup ikincisi, Bolu Turgut Özal Anadolu Lisesi ise grup dördüncüsü olarak finallere yükseldi.

Türkiye finaller 9-11 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.