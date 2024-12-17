Çorum'da Sungurlulu şehit Jandarma Er Satılmış Körkem’in babası Hikmet Körkem hayatını kaybetti.

Hikmet Körkem’in cenazesi Kaledere köyündeki yeni camide İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Körkem’in ailesi ve sevenleri ile birlikte İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cem Daharlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Görkem Güncan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sonrası protokol üyeleri, Körkem’in ailesine taziyelerini iletti.

Kaledere nüfusuna kayıtlı Jandarma Er Şehit Satılmış Körkem, 10 Haziran 1994 tarihinde Hakkari Çukurca’da teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olmuştu.

Editör: Haber Merkezi