Osmancık Kızıltepe Köyünden gelme, Koyunbaba Mahallesi'nde oturan Nakliyeci Dursun Karaca'nın eşi, Şehit Uzman Çavuş Muzaffer Karaca, Hatice ve Özlem Karaca'nın anneleri; Menşure Karaca vefat etti.

Cenaze önceki gün öğle namazından sonra Beylerçelebi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze törenine Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bazı daire müdürleri, ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi