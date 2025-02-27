Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit düşmüştü. Uslu, 22 Şubat'ta baba ocağı olan Çorum'un Bayat ilçesi Çukuröz köyünde düzenlenen tören ile toprağa verildi. Şehidin annesine verdiği ev sözünün hayata geçirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cenaze töreninin ardından talimat vermişti.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Çorum Valisi Ali Çalgan, evin inşa edilmesi için proje çalışmalarına bugün başlandığını duyurdu. Şehit Mustafa Uslu'nun ailesinin devlete emanet olduğunu belirten Vali Çalgan, “20 Şubat 2025 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü öğle namazını müteakip düzenlenen askeri tören sonrası Bayat ilçesi Çukuröz köyü mezarlığında defnedilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı ali olsun. Şehidimizin babası Sadık Uslu'nun oturduğu ev Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yerinde yeniden yapılacaktır. Proje çalışmalarına bugün başlanmış olup, en kısa sürede kendisine teslim edilecektir. Şehidimizin ailesi, devletimize emanettir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız konuyu yakından takip etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Editör: İHA AJANS