Solmaz, parti binasında köy muhtarları ile bir araya geldi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından belirleneceğini, bunun için büyük bir üye seferberliği başlatıldığını, toplumun tüm kesimlerinden bu seferberliğe ilgi ve katılım olduğunu bildiren Dinçer Solmaz, sürece katkı sunmak ve oy vermek isteyen herkesi 28 Şubat’a kadar üye olmaya davet etti.

Seçim takvimi hakkında bilgi veren ve muhtarların bu sürece katkı vermesini talep eden Solmaz, 23 Mart seçimlerini “demokrasi şöleni” olarak adlandırdı. Solmaz, demokrasi şölenine muhtarların ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını talep etti.

Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve bazı köy muhtarları katıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR