ÇOKİŞ’te yayınlanan ilana göre, Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 6 ay geçici otobüs ve arazöz şoförü ile beden işçisi alacak. 10 kişi otobüs şoförü, 48 kişi arazöz şoförü ve 290 kişi beden işçisi alımı için başvurular dün itibarıyla başladı.

Belediye'den yapılan duyuruda, "Adaylar aynı gün yayınlanan ilanlardan sadece birisine başvuruda bulunabilir.

Müracaat koşullarını sağlayan adaylar noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek ve mülakata çağrılacaktır.

Koşulları sağlayan iş başvuruları açık iş pozisyonunun 3 katının altında olması halinde noter kurası yapılmayacaktır.

Mülakat günü ve saati SMS ile bildirilecektir.

Telefonla arayarak veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." denildi.

1 Mart 2025 tarihinde sona erecek iş başvuru şartları ile diğer detaylar ÇOKİŞ internet sitesinden öğrenilebilecek.