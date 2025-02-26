Çorum’da yaşayan Merve – Alperen Aydar çifti ATV’de yayınlanan Mutfak Bahane’de yarışmasına katıldı.

Instagram’da 110 bin takipçisi bulunan fenomen çift, çektikleri komik videolarla takipçilerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

Çift, şimdi de Nursel Engin'in sunumuyla Mutfak Bahane'de büyük ödülün sahibi olmak için diğer çiftlerle yarışacak.

Mutfak Bahane'de her gün 5 çift haftanın en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor.

Merve – Alperen Aydar çifti de Bayramın 2. gününden itibaren yayınlanacak Mutfak Bahane programında olacak. Çift, Çorumluların da desteğini bekliyor.